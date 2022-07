Protezione civile, volontari piemontesi impegnati nel contrasto agli incendi nel messinese: “E’ uno scambio culturale ed operativo” – Video

12 Volontari, un Team Leader ed un Vice, quattro mezzi operativi Pick-Up, un pulmino per il trasporto di persone, un mezzo di logistica. Questa la colonna mobile di Protezione civile della Regione Piemonte giunta al campo base di Torrenova lo scorso 01 luglio, per intervenire a fianco dei gruppi locali in caso di incendio.

Contemporaneamente sarà impegnata nei servizi di pattugliamento del territorio a scopo preventivo e di informazione alla popolazione civile. Si rinnova anche per il 2022 il gemellaggio tra diversi corpi regionali di protezione civile, finalizzato al supporto nella lotta agli incendi boschivi in Sicilia, per un’esperienza di interscambio operativo, umano e culturale tra due diverse realtà regionali, sia sotto il profilo strettamente geofisico, climatico e naturalistico, che legislativo, che arricchisce le reciproche strategie di contrasto agli incendi boschivi.

Ecco le nostre interviste.