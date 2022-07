Covid, Sicilia: 8.920 nuovi contagi. 4 le vittime conteggiate. Aumentano i ricoveri in area medica

Sono 8.920 i nuovi casi di covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino del Ministero della Salute. 36.964 i test elaborati, con il tasso di positività che torna a scendere dal 33,5% al 24,2%.Nella giornata di martedì 5 luglio i casi avevano sfiorato quota 10.000 (9.993) su 29.849 test processati.

La Sicilia resta al sesto posto tra le regioni italiane, per nuovi contagi del giorno, mentre al primo posto c’è la Campania con 13.923 casi.

4 le vittime conteggiate nel bollettino del 6 luglio, contro le 14 del giorno precedente, che portano il totale dei decessi sull’Isola a 11.249 da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono adesso 113.765, con 8.126 casi in più rispetto a martedì 5 luglio. I guariti del giorno sono 3.027.

Continua ad aumentare il numero dei ricoverati nei reparti ordinari degli ospedali siciliani: 927 gli attuali degenti in area medica, +24 rispetto a martedì 5 luglio. Sono 36, invece, le persone in rianimazione, 2 in meno rispetto al dato precedente, con 4 nuovi ricoveri nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda, invece, la distribuzione per province dei nuovi contagi oggi è Palermo quella che registra il maggior numero di casi, 2.970. Seguono Catania e Messina rispettivamente con 2.270 e 1.593 nuovi contagi. Sotto quota mille Agrigento, con 940 casi del giorno, Siracusa, 928, Trapani 874 e Ragusa 723. Chiudono Enna con 447 e Caltanissetta 412.