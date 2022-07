Campionati nazionali di Parkour Rimini: sbancano gli atleti di Brolo, Naso, Sinagra e Piraino. 11 le medaglie conquistate

Importante esperienza ai Campionati Nazionali di Parkour di Rimini iniziata il 24 giugno per gli atleti della palestra A.S.D. Olympic Brolo diretta da Paola Rifici. Dieci giorni impegnativi per tutti i ginnasti, preparati dai tecnici Paola Rifici e Salvatore Simone Radici alle Finali Nazionali riminesi “Summer Edition 2022” che si sono confrontati con centinaia di atleti di tutte le categorie e sezioni provenienti da tutta la penisola, portando a casa un sostanzioso medagliere. Nella sezione di Parkour sul podio:– categoria A1 sia nella specialità speedrun che freestyle Matilda Bonina (8 anni di Brolo) conquista il 1°posto; – categoria A2 femminile specialità speedrun conquistano: Nicole Coppolino (10 anni di Sinagra) il 2°posto e Manera Maria (9 anni di Brolo) il 3° posto; – categoria A2 maschile specialità freestyle Leonardo La Martina (9 anni di Brolo) conquista il 3° posto; – categoria A3 femminile nella specialità speedrun Ludovica Ziino (12 anni di Piraino) conquista il 1°posto, nella specialità freestyle si aggiudica il 2°posto; – categoria A2 femminile freestyle l’atleta Manera Maria si aggiudica il 2° posto e Caliò Giorgia Caliò (10 anni di Naso) il 3°posto ;– categoria SB maschile specialità freestyle Maniaci Matteo (17 anni di Brolo) conquista il 2°posto. – categoria J1 specialità freestyle Giada Maniaci (12 anni di Piraino) si aggiudica il 1° posto

Per la Coppa Italia la squadra A3 della Olympic Brolo, composta da Ilaria Favazzi Mollica (11 anni di Naso), Ludovica Messina (11 anni di Brolo) e Ludovica Ziino conquista il 1°posto.

Nella sezione Gpt, infine, la ginnasta Nicole Coppolino ha sfiorato il podio nella specialità volteggio posizionandosi al 4°posto.

“Un’ottima prestazione – commenta Paola Rifici soddisfatta – anche per i nostri atleti Noemi D’Amore e Domenico Gatto che per via di un infortunio non hanno potuto portare a termine la loro gara. A loro va il nostro più sincero augurio di guarigione affinché possano tornare al più presto in palestra.”

Ai giovanissimi atleti del comprensorio tirrenico-nebroideo sono andati gli elogi ed i complimenti delle amministrazioni dei rispettivi comuni di residenza.