Calcio, è ufficiale: Acr Messina affida la panchina a Gaetano Autieri

Un curriculum di tutto rispetto per il neo allenatore dell’Acr Messina, Gaetano Autieri, che vanta al suo attivo “oltre 700 panchine, zero calcoli e tanta concretezza” come sottolinea la società calcistica messinese via social, annunciando ufficialmente il suo arrivo.

Autieri, 62 anni il prossimo settembre, originario di Floridia, vanta una lunga esperienza in serie C, dove ha vinto ben tre campionati con il Gallipoli (C2), la Nocerina e il Benevento. Il tecnico predilige il modulo 3-4-3, puntando su velocità, offensività e pressing. Insomma un calcio vivace come piace al presidente Sciotto.

“A pensar grigio, siamo diventati pallidi”, ha detto una volta, come si legge sulla pagina Facebook della società. “Qui pensiamo in giallo e rosso, colori più belli non ci sono. Benvenuto a Messina Mister Gaetano Auteri” conclude la nota.