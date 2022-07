Milazzo: Visita dell’Europarlamentare Caterina Chinnici

Venerdì 8 luglio alle ore 19:00 il circolo del Partito Democratico di Milazzo inaugurerà la nuova Sede che sarà intitolata al politico e sindacalista Nino De Gaetano.

Durante l’evento inaugurale interverrà l’onorevole Caterina Chinnici, che proprio da Milazzo inizierà la sua campagna elettorale in provincia di Messina, per le primarie del centrosinistra programmate per il 23 luglio.

Sarà l’occasione per incontrare i cittadini e la stampa e lanciare il nuovo progetto del PD per la città di Milazzo e per la Regione.

Sarà presente la deputazione nazionale e regionale del PD, a sostegno della candidatura dell’Eurodeputata.