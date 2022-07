Covid, rischio di casi “sommersi” con i test fai da te. La denuncia di Federfarma Palermo

I dati sulla diffusione del covid-19 dicono che siamo di fronte ad una recrudescenza del virus, complice l’alto tasso di contagiosità della sotto-variante omicron 5, che pare sia in grado di bucare le difese immunitarie acquisite anche da chi ha già contratto la malattia o completato il ciclo vaccinale.

A preoccupare Ferderfarma Palermo però sono i possibili contagi sommersi, ovvero i falsi negativi o peggio i casi di positività, magari asintomatici, rilevati con test fai da te e non denunciati.

L’associazione ha rilevato, infatti, che nella seconda metà di giugno in provincia sono quasi raddoppiati i tamponi effettuati in farmacia, ma sono molti di più, circa il triplo, coloro che scelgono i tamponi fai da te.

Intanto i nuovi casi di Covid-19 registrati nell’isola nelle ultime 24 ore sono stati 3.140 (in calo rispetto a domenica, quando sono stati 5.668) ma con soli 13.385 tamponi processati (domenica invece 23.086). Il tasso di positività si mantiene infatti fermo al 23,4%.

I morti segnalati sono stati cinque. Attualmente in Sicilia sono 98.609 i positivi al Covid, mentre i guariti sono stati 1916.

Come detto ricoveri in netta risalita. In totale in ospedale, per cause legate al covid, ci sono 903 persone, ben 38 in più di lunedì. 868 si trovano ricoverati in area medica con sintomi, mentre sono 32 in terapia intensiva, con 5 nuovi ingressi.

A livello provinciale a Palermo è stato individuato il maggior numero di positivi nelle ultime 24 ore, 1.102. A seguire Catania con 990, Messina con 734, Ragusa con 216, Siracusa con 194, Caltanissetta con 184, Trapani con 169, Agrigento con 121, Enna con 37.