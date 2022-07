Covid, la Sicilia sfiora quota 10.000 nuovi contagi. 14 i decessi registrati. Aumentano i ricoverati in area medica

Numeri come non si vedevano da mesi, per i nuovi casi di covid-19 registrati in 24 ore in Sicilia. Secondo il Ministero della Salute sono 9.993 le nuove infezioni da Sars-Cov2 registrate oggi a fronte di 29.849 test elaborati. Ieri erano state 3.140 su soli 13.385 tamponi processati. Tasso di positività che schizza al 33,5%, oltre 10 punti percentuali in più rispetto a ieri. Le cose non vanno meglio nel resto della Penisola. La Sicilia resta, infatti, sesta tra le regioni per nuovi casi del giorno. Al primo posto c’è la Lombardia con 19.037 nuovi contagi.

14 le vittime conteggiate oggi, che portano il totale dei decessi a 11.245 da inizio pandemia. Gli attuali positivi sull’Isola passano così a 105.639, oltre 7.000 casi in più rispetto all’ultimo dato. I guariti del giorno sono 3.691.

Sale anche il numero dei ricoveri ospedalieri. 903 le persone ricoverate in area medica, +35 rispetto a martedì mentre sono 38 le persone in rianimazione, 3 in più rispetto a ieri, con 4 ingressi nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale è la provincia di Catania a registrare un boom contagi con 2.316 nuovi casi in 24 ore. Seguono Palermo con 1958 e Siracusa con 1368 contagiati. Sopra quota mille anche Agrigento con 1225 nuovi contagi e Messina con 1175. Poi ci sono Ragusa con 796 casi, Trapani con 776, Caltanissetta 600 ed Enna con 521.