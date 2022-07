Saranno tre le Miss Reginette Over a rappresentare la Sicilia alla finale nazionale di Riccione

Ha catturato l’attenzione di un numeroso pubblico, della stampa e degli operatori dello spettacoli la finale regionale Sicilia Orientale del concorso “Miss Reginetta Over” dedicato alle signore dai 30 ai 60 anni divise in tre categorie.

Concorso ideato e organizzato dalla New Meta Event di Milano del patron Alessio Forgetta.

La finale regionale si è svolta a Milazzo è ha visto la partecipazione di 15 aspiranti miss selezionate durante le otto selezioni e due casting organizzati dall’Arf Spettacoli di Nuccia Sottile.

Le Miss hanno sfilato prima in casual, poi in elegante e moda mare, per finire con un momento moda dedicato ai gioielli eoliani in pietra lavica e ossidiana realizzati da “Da Marta” Lipari.

Ad approdare alla finale nazionale che si svolgerà a Riccione dal 29 al 31 agosto sono state:

Categoria Junior (30-40 anni): Carmen Floramo di Barcellona Pozzo di Gotto (Titolo abbinato a Supermercati Marilù di Milazzo)

Categoria Lady (41-50 anni): Rosy Toscano di Capo d’Orlando (Titolo abbinato all’autocarrozzeria GICAR di Milazzo)

Categoria Senior (51-60 anni): Mary Giudice di Siracusa (Titolo abbinato ai Vivai Antonino Bisognano di Mazzarà Sant’Andrea)

Durante la premiazione consegnate anche le fasce sponsor alle Miss:

Giancarla Mancuso di San Filippo del Mela (Titolo abbinato a Punto Beaty di Barcellona Pozzo di Gotto)

Irene Galati di Messina (Titolo abbinato a Gemelli Auto di Barcellona Pozzo di Gotto)

Ileana Muntean di Siracusa (titolo abbinato ad Agrisud di Barcellona Pozzo di Gotto)

Claudia Cilluffo di Palermo (Titolo abbinato alla DB Service di Milazzo)

Stefania Latina di Santa Teresa Riva (Titolo abbinato Bimbo Mix Milazzo)

Mariella Manna di Santa Lucia del Mela (Titolo abbinato alla SEAL srl di Barcellona Pozzo di Gotto).

La Finale nazionale si svolgerà a Riccione dal 29 al 31 agosto e vdrà la partecipazione di 50 Miss provenienti da tutta Italia.

Durante la serata spazio anche alla presentazione delle nuove collezioni di Bimbo Mix Milazzo con 15 meravigliosi bambini che hanno sfilato in modo impeccabile, presente anche il vincitore di Little Babies Italia 2021 Edoardo Bertè.

Alla fine tanti sorrisi e grande soddisfazione per l’ARF Spettacoli con Nuccia Sottile che ha dichiarato: “Questo è un gruppo meraviglioso, che si sa divertire e nello stesso tempo formato da signore belle ed affascinanti. Ci tengo a ringraziare l’amministrazione comunale di Milazzo che ha creduto in Noi e a Padre Franco per la fattiva collaborazione. Siamo già proiettati alla finale nazionale, ma anche alla ripartenza delle selezioni che sarà il 19 agosto nell’accogliente Palazzo dei Cavalieri di Malta di Rodì Milici”