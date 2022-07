Montalbano Elicona – Lo spettacolo dell’Infiorata di Braidi

E’ calato il sipario sull’infiorata di Braidi, frazione di Montalbano Elicona. E’ stato il neo sindaco Nino Todaro a tagliare il nastro di un evento che, anno dopo anno, sta conquistando il gradimento di tanti. Quest’anno sono stati accantonati i fiori freschi e si preferito utilizzare la lana, per un risultato sorprendente.

Ieri è stato l’ultimo della due giorni, caratterizzatosi anche per la musica e le degustazioni. Ma per gli infioratori di Braidi, che hanno svolto il loro paziente lavoro di realizzazione dei vari quadri presso il centro polifunzionale “Antonino Turrisi”, il lavoro non finisce qui; infatti saranno protagonisti anche nel corso del flash mob mondiale del 23, 24 e 25 luglio, che si inserisce nell’iniziativa “Tappeto Mondiale di Santiago di Compostela”, esponendo ancora nella piazzetta del paese alcuni “quadri” realizzati con il filo di lana.