Mancata proroga dei contratti del personale emergenza Covid a Messina. Laccoto: “Riunione in commissione sanità”

Continua a tener banco la questione del mancato rinnovo dei contratti del personale impegnato, da ormai più di un anno, nell’emergenza Covid in provincia di Messina.

Una situazione che si verifica, peraltro, in un momento in cui i contagi aumentano in maniera vertiginosa. Assistenti sociali, psicologi, tecnici della prevenzione, biologi, amministrativi, tecnici informatici, educatori, farmacisti hanno ricevuto il foglio di via alla scadenza dei loro contratti il 30 giugno 2022, senza neanche un preavviso, ma con una semplice lettera.

Sulla questione è intervenuto anche l’on. Giuseppe Laccoto: “Ne parleremo domani in commissione sanità”.

L’intervista completa nel seguente video.