Impianti di compostaggio: ammessi a valutazione i progetti di undici comuni in provincia di Messina

Si riferiscono alla provincia di Messina e ai comuni di Malfa, Scaletta Zanclea, Librizzi, Saponara, Limina, Raccuja, Moio Alcantara, Motta Camastra, Ficarra, Itala e Oliveri i progetti di prevenzione e diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità.

Il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha infatti pubblicato il decreto di approvazione dell’elenco delle undici istanze ammissibili a valutazione per la concessione di agevolazioni a favore dei comuni, per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici. Sempre in provincia di Messina risultano non ammissibili gli impianti di Pace del Mela e Messina.

Le istanze non ricevibili/non ammissibili sono da considerarsi escluse dalla successiva fase di valutazione, invece quelle dichiarate ammissibili saranno trasmesse alla commissione di valutazione per gli adempimenti di competenza. Il contributo più corposo – 350 mila euro è stato attribuito a Saponara, a Malfa, Scaletta Zanclea, Librizzi, Limina, Raccuja, Moio Alcantara, Motta Camastra e Itala 220 mila euro, a Oliveri 217 mila e infine a Ficarra 210 mila.

Nel novembre dello scorso anno furono tre i comuni della provincia di Messina autorizzati a realizzare sul loro territorio un impianto di compostaggio di prossimità: Tortorici, San Fratello e Malvagna.