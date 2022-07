San Marco d’Alunzio, grande festa per i 50 anni di sacerdozio di padre Salvatore Miracola

In occasione del 50esimo Anniversario di Sacerdozio di Padre Miracola l’Amministrazione Comunale di San Marco d’Alunzio ha voluto riconoscere la Cittadinanza Benemerita al Parroco per il suo impegno attivo in diversi ambiti: religioso, culturale, storico e per l’affezione nei confronti della Comunità Aluntina testimoniata da iniziative volte a valorizzare il paese. Padre Miracola nei suoi 30 anni di attività svolti a San Marco ha, infatti, contribuito a rendere il piccolo borgo non solo migliore, ma inimitabile.

L’importante avvenimento, che è proseguito anche giorno 30 Giugno, ha visto la presenza di tutte le cariche civili, religiose e associative del comune e della Diocesi di Patti con sua Eccellenza il Vescovo Mons. Guglielmo Giambanco che ha presieduto la celebrazione eucaristica.