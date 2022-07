Rischio incendi: sbarcano in Sicilia i volontari di protezione civile del Piemonte. Saranno di stanza a Torrenova

E’ arrivata venerdì sera la Colonna Mobile della Regione Piemonte, che partecipa con i suoi uomini e mezzi ai gemellaggi per contrastare gli incendi boschivi in Sicilia, in virtù di una convenzione stipulata con il Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

Si tratta di 14 persone (12 unità operative e due unità di coordinamento) e 6 automezzi. I volontari sono stati accolti nel porto di Palermo dai funzionari del dipartimento che, successivamente li hanno condotti a Torrenova, nel messinese, dove gli stessii volontari sono stati alloggiati in un agricampeggio.

Oltre agli automezzi, i volontari del Piemonte hanno portato con loro diverse attrezzature manuali, ma anche un motosoffiatore, un’elettropompa da travaso e un automezzo adibito a officina mobile e logistica, su cui è presente anche una vasca mobile da 2500 litri; presente inoltre 1 automezzo di coordinamento e trasporto persone. La fine missione è prevista per il 14 agosto.

Ieri mattina, invece all’agricampeggio di Torrenova, dove sono alloggiati, i volontari piemontesi hanno incontrato il Dirigente responsabile del Servizio territoriale di Messina, Bruno Manfrè, che ha portato i saluti del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Salvo Cocina, presenti il sindaco di Capo D’Orlando, Franco Ingrillì, il vice sindaco di Torrenova, Massimo Corpina e, in rappresentanza del sindaco di Rocca di Capri Leone, Bernadette Grasso, l’assessore Calogero Mancuso. Gli uomini della colonna mobile hanno conosciuto anche l’ispettore Giuseppe Lo Giusto, del Corpo Forestale e alcuni Vigili del Fuoco del distaccamento di Santagata di Militello, con i quali quasi certamente si troveranno ad operare nelle prossime ore.

Ad accogliere i volontari piemontesi c’erano anche i rappresentanti dei gruppi comunali di Torrenova e Capo D’Orlando.