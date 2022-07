Nino Frassica testimonial dell’ACR Messina

La famiglia Sciotto, proprietaria dell’ACR Messina, dopo aver ufficializzato l’iscrizione al Campionato di Serie C , ritenendola un atto d’amore per questa squadra e per la città dello stretto, pensa a programmare al meglio la campagna abbonamenti e ha scelto come testimonial l’attore Nino Frassica.

L’attore è da sempre legato a questa squadra ed è stato sempre un super tifoso e non vede l’ora di abbracciare squadra e tifosi giallorossi durante un evento che sarà organizzato in Piazza Duomo.

Dopo il brillante campionato, la squadra e il team del Presidente Pietro Sciotto, sono pronti a far gioire i propri tifosi e per programmare al meglio hanno chiesto un aiuto al nuovo Sindaco della città Federico Basile.

Si parte dal “bomber” Nino Frassica per accendere la luce del calcio che conta e per iniziare a sognare.