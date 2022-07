Meteo, weekend con afa alle stelle e temperature con punte fino a 40°C. Attenzione massima per rischio incendi

Sarà un weekend all’insegna dell’anticiclone africano con caldo e afa alle stelle e locali punte anche oltre i 40°C. I Siciliani, che da diversi giorni boccheggiano, secondo le previsioni dei meteorologi di 3B meteo, ne avranno ancora fino alla prossima settimana. In generale, previsto caldo intenso sulle regioni meridionali della Penisola e in particolare sulle aree tirreniche. Per oggi, sabato due luglio, giornata da bollino rosso sostanzialmente su quasi tutto lo Stivale, con 22 città su 27 a rischio massimo di ondata di calore. Tra i capoluoghi di provincia più esposti Messina, Catania e Palermo. In particolare, nella città dello Stretto, si prevedono temperature prossime ai 29 gradi alle 8 del mattino e fino ai 34 gradi alle 14, mentre saranno 37 i gradi percepiti, secondo le indicazioni del ministero della salute. Nell’elenco delle località più calde di tutta l’isola, secondo i parametri, invece, dei meteorologi di 3B Meteo, tra i comuni del messinese c’è Capo d’Orlando, insieme a Lipari, Vulcano, Stromboli, Salina, Messina, Giardini Naxos e Taormina. Per oggi sabato 2 luglio sarà Agrigento, la città più infuocata di Sicilia, con una temperatura massima che toccherà i 41 gradi.

La giornata di oggi, in generale, si prevede soleggiata; le massime si attesteranno diffusamente tra i 37 e i 40°C nelle aree interne pianeggianti specie tra la Piana di Catania e l’Ennese. Disagio fisico in aumento nelle ore serali e notturne sulle coste. Venti a regime di brezza a tratti moderati. Mari poco mossi.

Per domani domenica 3 luglio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Caldo intenso con temperature massime fino a 36-38°C, e quindi in lieve inflessione rispetto al giorno precedente. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Per i mari, Ionio da poco mosso a mosso; Basso Tirreno poco mosso. A farla da padrona sarà ancora l’afa, con disagio fisico durante le ore notturne, specie sulle coste e in città.

Massima attenzione è riservata al rischio roghi. Preallerta arancione per il rischio incendi per tutta la giornata di oggi e domani per le province di Messina, Palermo, Trapani, Ragusa e Siracusa, diramata con avviso del 01 luglio dal dipartimento di protezione civile regionale. Per le province di Caltanissetta, Agrigento, Enna e Catania, il rischio è classificato, invece, al livello massimo (rosso).