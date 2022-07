Oliveri: il 31 Luglio e il 7 Agosto le “Oliveriadi 2022”

Si sta organizzando l’edizione 2022 delle “Oliveriadi”. Naturalmente in sicurezza.

Queste le valutazioni della cooperativa “Acqua Marina” e dello staff organizzatore delle Oliveriadi, visto che da alcuni giorni si sta programmando l’evento, in sintonia con l’amministrazione comunale di Oliveri.

“Abbiamo deciso di aspettare la fine dello stato di emergenza Covid per condividere questa bella notizia, mentre tanti chiedevano notizie sulla realizzazione della manifestazione e sulla sua formula, hanno proseguito gli organizzatori; oggi abbiamo deciso di dare la risposta che tutti speravano di sentire, visto anche come i comuni in gara abbiano riscoperto tra gli altri, il senso di appartenenza alla loro comunità.”

I comuni avranno tempo fino ad oggi per dare la propria adesione, con la speranza che i contagi covid non facciano desistere tutti; il 31 Luglio e il 7 Agosto saranno due domeniche di “rinascita”. Anche in questa edizione, saranno attribuiti i premi speciali “Pasquale Calabrò” per la “Sfida dei Sindaci” e il premio “Andrea Sidoti” per la corsa con i sacchi.