Furnari: “No alla realizzazione del polo impiantistico per il trattamento di rifiuti presso il sito di Mazzarrà Sant’Andrea, si solo alla sua messa in sicurezza!”

La Regione ponga definitivamente la parola fine ad ogni iniziativa diversa dalla messa in sicurezza del sito di Mazzarrà Sant’Andrea.

Così il sindaco di Furnari Felice Germanò, “mentre nelle sale dell’assessorato regionale territorio e ambiente si sta portando a termine la gestazione di un nefasto progetto per il territorio furnarese e per tutto l’hinterland.”

Per il primo cittadino del centro tirrenico “la madre di tale concepimento, la SRR Messina Provincia S.C.p.A. – una compagine societaria rappresentativa di 57 Amministrazioni Comunali, tra cui i Comuni viciniori di Tripi, Falcone, Oliveri, Mazzarrà Sant’Andrea e Rodì Milici – sollecita il processo autorizzativo presso l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente per il rilascio del PAUR (provvedimento autorizzatorio unico regionale), finalizzato alla realizzazione di un’opera, a suo dire, strategica per la Sicilia, ossia la realizzazione di un polo impiantistico per il trattamento di rifiuti presso il territorio comunale di Mazzarrà Sant’Andrea.”

I motivi di questa scelta, secondo Germanò, risiedono in una ragione prettamente economica, che consentirebbe all’area metropolitana di Messina di diminuire i costi di trasporto e conferimento rifiuti.

“I cittadini furnaresi per anni hanno convissuto con i miasmi provenienti dalla discarica di Mazzarrà Sant’Andrea, distante poche centinaia di metri dal centro cittadino di Furnari e oggi assistono increduli alla resurrezione dell’impianto mazzarrese. Rivolgiamo un appello ai comuni della zona affinché ci aiutino in questa battaglia e facciano valere le loro quote societaria per dissuadere la SRR dal perseverare in questo infelice progetto. E chiediamo alla Regione di non anteporre le ragioni di bilancio alla vita dei cittadini furnaresi.”