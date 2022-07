Covid – 6.306 nuovi casi in Sicilia, 11 le vittime. Crescono i ricoverati

Ancora numeri molto alti per quanto riguarda il Covid in Sicilia. Oggi ì, 1 luglio, sono 6.306 i nuovi positivi al Coronavirus registrati nell’isola, su 22.598 tamponi processati.

L’indice di positività sale al 27%, contro il 24% di ieri. Giovedì i nuovi casi erano stati 6.723 su 26.937 test. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 11 decessi e 2.378 guariti.

A livello nazionale oggi la Sicilia si ritrova al sesto posto in Italia per incremento dei nuovi casi dopo Lombardia (+11.575), Campania (+11.529, Veneto (+7.959), Emilia Romagna (+6.674) e Puglia (+6.576).

I ricoveri sono in aumento: gli ospedalizzati totali sono 849, ventinove in più rispetto al giorno precedente. In terapia intensiva sono 27, due in più rispetto a ieri.

A livello provinciale comanda Catania con 1.758, poi Palermo con 1.757. Seguono Messina 697, Agrigento 648, Siracusa 641, Ragusa 497, Trapani 486, Caltanissetta 272 ed Enna 119.

La Regione Siciliana ha reso noto che sul numero complessivo dei casi confermati comunicati oggi 569 sono relativi a giorni precedenti al 30 giugno 2022 ed inoltre che i decessi registrati oggi risalgono ai seguenti giorni: 2 al 30 giugno, 7 al 29 giugno e 2 al 28 giugno.