A Capo d’Orlando è in arrivo un finanziamento da oltre 4 milioni di euro per il ripristino del cunettone che scorre sotto la strada di Torrente Forno, che tanti problemi ha dato in passato, con crollo di un muro e anche di una parte di strada, un paio d’anni or sono. Soddisfatto il vice sindaco Aldo Sergio Leggio.