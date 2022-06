Silvia Caliò, soprano di Capo d’Orlando, debutta al Teatro di Ferrara: scelta da colui che scoprì Pavarotti

Uno splendido avvio di carriera, nel mondo della musica lirica, per il soprano orlandino Silvia Caliò, 24 anni, che debutterà lunedì 3 luglio nella nuova produzione del Don Giovanni di Mozart al Teatro Comunale di Ferrara.

Silvia Caliò, dopo essersi diplomata al Conservatorio “Vincenzo Bellini” in flauto dolce, studia canto lirico con la maestra e cantante lirica Desirée Rancatore e Maria Argento.

Nel settembre del 2021 vince il Concorso internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

Quello al Teatro di Ferrara è l’ennesimo importante debutto per la cantante lirica orlandina: in questa occasione a selezionare Silvia e gli altri giovani talenti del belcanto tra oltre 300 artisti provenienti da tutto il mondo, è stato Leone Magiera, scopritore e preparatore di big dell’opera quali Mirella Freni e Luciano Pavarotti. È stato proprio Magiera a preparare i cantanti, in queste settimane proprio a Ferrara, in una masterclass a loro dedicata.

Negli anni scorsi Silvia ha avuto il ruolo di Gioconda ne “Il segreto della Gioconda” di Luigi De Filippi al Teatro Vespasiano di Rieti e al Teatro Nuovo di Spoleto, quello di Musetta ne “La Bohème” nella produzione di Magia dell’Opera con la regia di Alfonso Antoniozzi, ed il ruolo di Giannetta ne “L’Elisir d’amore”, rappresentato al Teatro Olimpico di Vicenza e al Teatro Comunale di Thiene.

Il Don Giovanni che andrà in scena al Teatro Comunale di Ferrara, nuova produzione del Teatro Abbado, in autunno volerà a Daegu (Corea del Sud). L’allestimento della nuova produzione del Comunale di Ferrara sarà sorprendente: il Don Giovanni di Wolfgang Amadeus Mozart, e libretto di Lorenzo Da Ponte, sarà rappresentato in modo inedito in un circo della Belle Époque agli inizi del secolo scorso.

Don Giovanni è un domatore di tigri di una compagnia circense itinerante, giunta in quei giorni a Ferrara. Leporello è il clown, mentre il Commendatore è l’impresario del circo, non sempre ben visto dai suoi dipendenti. Nella compagnia lavorano anche Donna Anna, figlia del Commendatore, l’acrobata cavallerizza della compagnia, e Donna Elvira, la trapezista. Don Ottavio è l’addetto alla cassa e contabile del gruppo, Zerlina (interpretata da Silvia Caliò) e Masetto sono gli operai.

A dirigere l’Orchestra Città di Ferrara il Maestro Daniel Smith, tra i più entusiasmanti musicisti della scena internazionale.

I cantanti coinvolti sono tutti talentuosi under 35: Guido Dazzinie Giovanni Luca Failla (Don Giovanni), Alessandro Agostinacchio (Il Commendatore), Yulia Merkudinova (Donna Anna), Younggi Moses Do e Lorenzo Martelli (Don Ottavio), Marta Lazzaro (Donna Elvira), Giulio Riccò (Leporello), Valerio Morelli (Masetto), Gesua Gallifoco e Silvia Caliò (Zerlina), Aleksandra Kirsanova (cover Donna Elvira), Gianluca Convertino (cover Il Commendatore).