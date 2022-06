Sant’Agata Militello: Nasce il nuovo progetto politico di “Officina Democratica” – VIDEO

Nato come movimento interno del circolo PD di Sant’Agata di Militello, il gruppo di Officina Democratica ha seguito il suo percorso di identificazione politica e culturale, pur mantenendo le sue radici nel centro-sinistra.

Ieri sera si è reso protagonista di un evento culturale dedicato al trentennale delle stragi di mafia del ‘92, con la presentazione di un libro sul tema. Mentre Sant’Agata di Militello comincia a scaldare i motori per le prossime elezioni ammnistrative 2023, seppure i tempi non sono ancora maturi e si attende di capire quale sarà il quadro all’indomani delle elezioni regionali del prossimo autunno, il gruppo si muove per portare avanti il progetto di rinnovamento politico e culturale pensato due anni fa.