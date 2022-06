San Piero Patti: iniziativa di sensibilizzazione contro il fenomeno della violenza sulle donne

L’amministrazione comunale di San Piero Patti, guidata dal sindaco Cinzia Marchello, a partire da ieri, 29 giugno, prende parte alla mostra diffusa dal titolo “Violate” promossa da “Posto Occupato” per sensibilizzare l’opinione pubblica contro il fenomeno della violenza sulle donne.

Il Comune sampietrino ha aderito all’iniziativa, insieme ad altri sette comuni

della provincia di Messina, allestendo nell’androne principale del municipio un angolo

espositivo dedicato alla tematica. È stata messa in mostra una delle 10 tavole, in stile graphic novel, donate nel 2013 dal fumettista messinese Lelio Bonaccorso a Posto Occupato.

L’iniziativa prevede l’esposizione di una tavola per ogni comune nel quale è presente un

Centro Anti Violenza o un’associazione che si occupa di contrasto alla violenza sulle donne.

San Piero Patti da anni è all’avanguardia su questo tema grazie alla presenza del C.A.V. “No

al silenzio”.

Il sindaco Marchello ha voluto dare risalto a questa iniziativa non solo con la mostra ma anche “istituendo” un “posto occupato” all’interno dell’area riservata al pubblico dell’aula consiliare. Un ulteriore “simbolo” che testimonia sensibilità e attiva partecipazione alle campagne antiviolenza.

Il sindaco e il presidente del consiglio Maria Pia Germanà hanno anche preso parte alla manifestazione per il 9° anniversario di “Posto occupato”, svoltasi presso l’aula consiliare della Città metropolitana di Messina.