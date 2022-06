I consiglieri di minoranza di Ficarra: “L’amministrazione non risponde ai nostri atti ispettivi e noi abbiamo abbandonato l’aula!”

Il gruppo consiliare Ficarra Bene Comune, per protesta, ha abbandonato i lavori del consiglio comunale che è stato indetto per ieri.

Secondo i consiglieri Nino Pizzino, Patrizia Sciacca e Mela Marraffa, sussiste “poca attenzione e sensibilità democratica da parte della presidenza del consiglio comunale e della stessa amministrazione comunale, le quali, non hanno danno corso e non danno corso, nemmeno in quest’ultimo consiglio comunale, né con risposte scritte, né con la trattazione delle stesse in consiglio comunale, delle tante ed articolate interrogazioni ed interpellanze consiliari, prodotte ed accumulate dal 2021 ad oggi.”

Per la minoranza si tratta di interrogazioni ed interpellanze, che hanno avuto ed hanno, non solo legittimità istituzionale, ma importanti ricadute sui problemi reali di Ficarra e dei cittadini tutti.

“E’ stato leso è il diritto/dovere dei consiglieri comunali, che si vuole limitare ed umiliare, nel proprio ruolo di difesa e di rappresentanza dei cittadini tutti e tutto questo non è più tollerabile” ha sostenuto Mela Marraffa, a nome di tutto il gruppo consiliare di minoranza, nel suo intervento in aula. “Non è l’Aventino, ma viceversa, la continuazione della nostra quotidiana azione di proposta e di controllo, senza remore o cedimenti, nell’esclusivo interesse dei cittadini e del bene pubblico.”