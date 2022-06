Gioiosa Marea: debutto a “Villa Ridente” della compagnia “Il Sipario” con la commedia “Fumo negli occhi”

Inizia stasera – giovedì 30 giugno – alle ore 22.00, all’interno del villaggio turistico “Villa Ridente” di Gioiosa Marea il primo di svariati appuntamenti teatrali della compagnia “Il Sipario” di Patti.

La compagnia metterà in scena “Fumo negli occhi”, per la regia di Peppino Bisagni, una commedia brillante che verrà portata in scena nelle piazze del messinese anche per questa estate 2022.

Dopo il debutto estivo di questa sera, la commedia sarà riproposta nella stessa location giovedì 28 luglio e venerdì 19 agosto. In avanti, giovedì 21 luglio, al “Park Philip Hotel” di Patti, mentre sono in attesa di definizione altre date nei comuni del comprensorio.

La commedia “Fumo negli occhi” è una storia che inizia negli anni sessanta, periodo della contestazione giovanile. Sullo sfondo una famiglia che si imbarca in un conflitto tragicomico dando vita ad una serie di avventure/disavventure tutte da scoprire.