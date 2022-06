Capo d’Orlando: l’aggiudicazione del servizio dei rifiuti si deciderà il 6 luglio, così ha disposto il Cga

Sarà il 6 luglio prossimo la camera di consiglio per decidere a chi deve essere attribuito il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel comune di Capo D’Orlando – lotto 1 per oltre 13.500.000,00 di euro, così come previsto dal bando del 20 agosto 2020 proposto dalla Srr “Messina Provincia”.

Così ha deciso il consiglio di giustizia amministrativa, accogliendo la richiesta della sospensiva proposta dalla “Ecolandia srl”, la ditta che aveva ottenuto il miglior punteggio e che si era aggiudicata originariamente il servizio.

L’azienda, rappresentata dall’avvocato Agatino Cariola, ha chiesto la revocazione della sentenza emessa dallo stesso Cga il 23 febbraio 2022, con la quale il servizio fu attribuito alla “Bono Slp srl”, ditta seconda classificata, rappresentata dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Giuseppe Acierno.

Con quest’ultima sentenza, opponendosi alla “Srr Messina Provincia” e ricorrendo nei confronti della “Ecolandia”, la “Bono srl” è riuscita infatti nell’intento di azzerare gli effetti della sentenza del Tar di Catania del 30 luglio 2021, subentrando nell’appalto alla “Ecolandia”.

Questi invece gli ultimi sviluppi, che si evincono dal decreto del Cga del 27 giugno scorso, a seguito della presentazione della revocazione della sentenza emessa dallo stesso Cga nel febbraio scorso da parte della “Ecolandia”.

Visto che la “Bono Slp srl”, la ditta subentrante, darà inizio alle attività a partire dall’1 luglio prossimo, per un cambio d’appalto che si svolgerà pertanto a soli cinque giorni dalla camera di consiglio fissata dal Cga al 6 luglio, per evitare danni, disservizi e spese conseguenti dalla futura decisione di attribuire l’appalto all’una o all’altra ditta, il massimo organo della giustizia amministrativa della Sicilia ha decretato di sospendere gli effetti della sentenza con la quale era stata disposta la nuova aggiudicazione, ma fino alla data del 6 luglio. In quel giorno si deciderà quale ditta dovrà svolgere il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.