Capo d’Orlando, spiaggia sporca, mancano i servizi, la minoranza interroga il primo cittadino

La spiaggia di Capo d’Orlando versa ormai da parecchio tempo in uno stato di completo abbandono e degrado; mancano gli interventi di pulizia ordinaria e anche i servizi basilari che riguardano il turismo e la sicurezza dei turisti.

Questo in estrema sintesi l’oggetto di una interrogazione urgente presentata dai consiglieri comunali Giuseppe Truglio, Felice Scafidi, Teodolinda Liotta, Sandro Gazia, Renato Carlo Mangano al sindaco Franco Ingrillì.

“Sono giunte alla nostra attenzione svariate segnalazioni da parte di numerosi cittadini e turisti che popolano da settimane la nostra spiaggia, la quale versa ormai da parecchio tempo in uno stato di completo abbandono e degrado, sia per la mancanza di interventi di ordinaria pulizia, che di servizi basilari che riguardano il turismo e la sicurezza dei turisti, come le scalette che permettono la discesa in spiaggia e la loro numerazione, l’assenza degli addetti alla sicurezza della spiaggia e della balneazione che dovrebbe essere, tra l’altro, segnalata da appositi cartelli, il posizionamento di pedane per disabili in più parti e, ove esistenti, in totale abbandono.

Tutto ciò rappresenta situazioni imbarazzanti che caratterizzeranno negativamente la stagione estiva già iniziata, considerato anche il fatto che i turisti, dal 1° ottobre 2022, dovranno pagare la tassa di soggiorno recentemente approvata dalla maggioranza in consiglio.”

Nonostante i solleciti, ad oggi, hanno scritto ancora i consiglieri di opposizione, solo una piccola porzione è stata pulita al fine di eliminare l’evidente stato di degrado e di pericolo.

Queste le loro richieste: procedere nell’immediato alla pulizia ed alla riqualificazione della spiaggia, rimuovere le situazioni di pericolo, posizionare, in più aree della spiaggia libera, le passerelle per disabili e/o eseguire manutenzione di quelle già presenti.