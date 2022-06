Capo d’Orlando: aperte le iscrizioni per il servizio di asilo nido

Sono aperte le iscrizioni per l’anno pedagogico 2022/2023 al servizio di asilo nido comunale a Capo d’Orlando, per i bambini di età compresa da zero anni e tre mesi a tre anni.

Per coloro che compiono il terzo anno di età entro il 31 dicembre, si intende prorogata fino alla scadenza dello stesso periodo. Per l’accesso al servizio nido per l’anno pedagogico 2022/2023 si stabilisce che le ammissioni potranno essere effettuate sulla base dei posti disponibili il cui numero sarà determinato sulla base delle disponibilità delle necessarie risorse umane.

Allo stato si prevede di garantire l’accoglienza di bambini come segue: sezione lattanti 3 unità, sezione semi divezzi 8 unità e sezione divezzi 12 unità, fatti salvi incrementi numerici nel limite previsto dall’ufficio servizio prevenzione e protezione dei rischi comunale, al ricorrere delle seguenti condizioni: incremento unità lavorative interne e/o acquisizione finanziamenti regionali e ministeriali già richiesti ed il cui esito è in itinere.

Saranno inseriti nella sezione lattanti i bambini nati dall’01.10.2021 al 30.6.2022 e nella sezione semi divezzi i bambini nati entro il 30.09.2021.

Possono presentare domanda di iscrizione i genitori del bambino e le gestanti, residenti nel Comune di Capo D’Orlando. Per le gestanti saranno accolte le istanze per i bambini la cui nascita avverrà entro e non oltre il 30giugno 2022.

Le domande d’ammissione dovranno pervenire al comune paladino entro e non oltre il 29 Luglio 2022. In caso di presentazione di domande d’iscrizione presentate successivamente a questo termine, saranno inserite nelle graduatorie, in posizione aggiuntiva.