Torrenova, successo per la prima edizione della “Crono del Mare”, organizzata da Emmeeffe Racing Team

Domenica all’insegna dello sport a Torrenova, dove si è svolta la volta la Prima edizione della “Crono del Mare”, tappa valevole per i Campionati ACSI “Trofeo Dama Company dei 2 Mari”, Campionato “Criterium Cronometro”, oltre che prova unica del “Campionato Regionale a Cronometro” per la stagione 2022.

Una manifestazione di altissimo livello, organizzata dell’Asd Emmeeffe Racing Team, guidata dal Presidente Massimo Fabio, che ha curato con passione e puntualità tutta l’organizzazione, permettendo a tantissimi atleti, circa 160, provenienti da Sicilia e Calabria di confrontarsi perfettamente sull’inedito ed incantevole circuito sportivo del lungomare di Torrenova, da poco completato.

A conclusione della gara, questa la classifica uomini assoluta:

1 Gianluca Pullano

2 Pasquale Ventrice

3 Giuseppe Cicciari

Classifica donne assoluta

1 Dora Marzo

2 Anna Musciotto

3 Monica Terzo

A fare gli onori di casa l’Amministrazione Comunale torrenovese, che ha messo a disposizione la propria e preziosissima infrastruttura, incastonata in un contesto veramente ad altissimi livelli.

Sulla pagina facebook di Emmeeffe Racing Team, i ringraziamenti al Comune di Torrenova, al sindaco Salvatore Castrovinci, “sempre presenti e disponibili per una location da favola, poi tutti gli sponsor che hanno creduto in noi e nella riuscita della manifestazione. Vogliamo dire grazie a tutti i concorrenti della prima edizione della Crono del Mare, siete stati tanti e da tutta la Sicilia e Calabria. Un grazie particolare a tutti gli amici che a titolo della sola amicizia che ci lega hanno presidiato il tracciato rendendolo sicuro coadiuvati dal corpo dei Vigili Urbani e dei Carabinieri. Vogliamo ringraziare Acsi Ciclismo Sicilia Acsi Ciclismo Messina comitati di Messina e Catania per il loro prezioso supporto in queste settimane.”