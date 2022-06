Serrati controlli dei Carabinieri sul versante jonico del messinese: denunce e sanzioni

un 33enne, per guida sotto l’effetto dell’alcool poiché fermato alla guida di autovettura con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge; un 52enne e un 22enne per porto abusivo di oggetti atti ad offendere poiché sottoposti ad un controllo di polizia, sono stati trovati in possesso di due coltelli a serramanico con lame di lunghezza di cm 16 e cm 15; 3 persone, dai 22 ai 42 anni per guida senza patente perché mai conseguita; un 20enne perché colto alla guida della propria autovettura con musica ad alto volume e quindi deferito per disturbo delle persone o del riposo.