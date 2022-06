Sant’Agata Militello, sistemazione spiagge e installazione pedane in ritardo. Il gruppo “Un’altra Santagata” presenta interrogazione

Con la stagione estiva entrata ormai nel vivo, i consiglieri Francesca Alascia, Salvatore Sanna e Rosa Maria Franchina del gruppo “Un’altra Sant’Agata”, hanno presentato oggi un’interrogazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale e agli assessori competenti sullo stato di sistemazione delle spiagge santagatesi e l’installazione delle pedane per l’accesso delle persone diversamente abili.

I consiglieri, secondo quanto contenuto nell’atto, alla fine del mese di maggio e nella prima decade del mese di giugno si sarebbero recati “presso l’Ufficio Tecnico del Comune, su segnalazione dei cittadini, per avere notizie dal dirigente responsabile in merito al cronoprogramma per gli interventi di sistemazione delle docce, di bonifica e pulizia dell’arenile e di installazione delle pedane (già in possesso del Comune) per i diversamente abili, al fine di consentire l’adeguata fruizione delle spiagge e l’accesso al mare a tutti i bagnanti, complici le alte temperature.

Mentre il servizio docce è stato attivato e la pulizia dell’arenile è stata effettuata, “A tutt’ oggi, a distanza di quasi di un mese” continuano i consiglieri non sarebbe “risultata ancora essere stata collocata in nessun tratto dell’arenile santagatese alcuna pedana per agevolare l’accesso al mare ed il transito delle persone con disabilità, né tantomeno risulta essere stato effettuato alcun intervento di livellamento preparatorio.” Per questo il gruppo degli indipendenti chiede si sapere “quando le operazioni di livellamento della spiaggia e la collocazione delle pedane per i diversamente abili saranno effettuate e completate, dal momento che tutti hanno diritto di accedere al mare e i cittadini santagatesi guardano ai comuni viciniori, come ad esempio Brolo, dove è già perfettamente attiva e funzionate una spiaggia con 11 postazioni per i diversamente abili con sedie Jobs, che consentono l’abluzione completa, garantendo un momento di sollievo e spensieratezza durante la torrida stagione estiva.”

Immagine di repertorio