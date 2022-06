PNRR – Chiese, borghi, cinema e teatri: ecco tutti i progetti finanziati in provincia di Messina

Del miliardo e 800 milioni di euro previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per i beni culturali della penisola, in Sicilia sono in arrivo quasi 200 milioni di euro da destinare a chiese, giardini, teatri, cinema, luoghi di culto e borghi.

Per quanto riguarda i borghi, in nove piccoli comuni della provincia di Messina arriveranno 17 milioni di euro: si tratta di Alcara Li Fusi, Santa Lucia del Mela, Castel Di Lucio, Tusa, Novara di Sicilia, Ucria, Tripi, Casalvecchio Siculo e Roccavaldina. Con queste importanti risorse si potranno finanziare progetti che coniugano innovazione e memoria storica, digitalizzazione e tradizione, transizione ecologica ed economia rurale, con l’obiettivo di creare opportunità di lavoro sul territorio.

Nell’isola, poi, finiranno poco più di 90 milioni per il restauro delle chiese: nella provincia di Messina la Chiesa di San Benedetto di Milazzo riceverà quasi 822mila euro. Nella città del Capo finanziata anche la Chiesa di San Francesco di Paola con 316mila euro.

Poi 619mila euro vanno alla Chiesa di Santa Maria del Gesù di Mistretta, mentre importanti finanziamenti in provincia riguardano i progetti della Chiesa di San Francesco D’Assisi di Lipari (che riceve 528mila euro) e la Chiesa di Santa Maria di Mili di Messina. Finanziate ben due Chiese, quelle di Santa Maria delle Grazie e San Teodoro, a San Marco d’Alunzio, dove arrivano in totale 621mila euro. Altre due a Santa Lucia del Mela, e due anche a Sant’Angelo di Brolo, dove con 92mila euro si potrà intervenire nella Chiesa di San Domenico ed in quella di San Francesco D’Assisi.

Poi 367mila euro arrivano a Raccuja per la Chiesa Annunziata, 134mila a Rometta per la Chiesa Immacolata e 199mila a San Pier Niceto per la Chiesa di San Francesco di Paola.

Per quanto riguarda le antiche torri, invece, Rometta riceve 620mila euro il progetto per la Torre Sveva di Federico II, mentre 465mila euro arrivano ad Alì Terme per la Torre Capo Grosso.

Tra le 274 sale cinematografiche finanziate in tutta Italia, solo una si trova nella provincia di Messina: è il multisala “The Screen Cinema” della città dello stretto, che riceve ben 650mila euro.

Tra i giardini che ricevono finanziamenti c’è, in provincia di Messina, il Giardino Storico di Villa Cuseni, a Taormina, dove arriva ben 1.243.433 euro.

Nessun museo della provincia peloritana è stato ammesso a finanziamento, mentre tra i teatri ci sono il Teatro Vittorio Emanuele (400mila euro) ed il Teatro Annibale di Francia (160mila euro), entrambi nel capoluogo di provincia.

A questo link si possono consultare tutti i decreti di finanziamento riguardanti il PNRR