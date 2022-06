Rocca di Capri Leone, impattano due scooter. 3 feriti

Un incidente stradale si è verificato intorno alle 20:45 sulla SS 113 a Rocca di Capri Leone.

Per cause in corso di accertamento due scooter, che pare viaggiassero nella stessa direzione di marcia, hanno impattato tra di loro nei pressi dell’incrocio tra la statale e via Papa Giovanni XXIII. Nell’iurro sono rimasti feriti i due conducenti dei motocicli ed una donna, passeggera di uno dei due scooter. Sul posto le ambulanze del 118 per prestare i soccorsi. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi.

A ricostruire la dinamica del sinistro saranno i carabinieri della sezione Radiomobile di Sant’Agata di Militello, intervenuti sul posto.