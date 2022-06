Eolie, Maria Grazia Cucinotta fa appello a Razza e Musumeci per salvare l’ospedale di Lipari

“Condivido con i 15.000 cittadini delle Isole Eolie l’esigenza di garantire il diritto alla salute e alla sacratalità della vita assicurando un adeguato Servizio sanitario e il buon funzionamento dell’ospedale di Lipari.”

Attraverso la sua pagina Facebook la nota attrice messinese Maria Grazia Cucinotta, che in questi giorni si trova alle Eolie come madrina del Marefestival Saliva Premio Troisi, ha voluto dare sostegno agli Eoliani che chiedono di mantenere attivo e funzionale il presidio ospedaliero di Lipari. La Cucinotta ha poi lanciato un appello al Presidente della Regione Nello Musumeci e all’Assessore alla salute Ruggero Razza, per salvare l’ospedale di Lipari.

“Mi rivolgo a voi perché possiate assicurare insieme a tutte le forze politiche e governative il diritto alla salute di tutti i cittadini e di tutti i turisti del nostro meraviglioso arcipelago.”

Lasciare aperto un ospedale e non fornire personale specializzato e strumentazione necessaria è una mancanza di rispetto per la vita.”