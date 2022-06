Capri Leone, tennis, il “TC Rocca” promosso in D1

Seconda promozione consecutiva per il “TC Rocca” di Capri Leone. Dalla categoria d3 è passata in due anni alla D1.

La compagine tirrenica ha scritto nuovamente il proprio nome in una competizione regionale e dopo aver inaspettatamente superato a domicilio il “TC Le Roccette” di Mascalucia, ha concesso il bis in casa contro il “TC Petrosino” di Trapani staccando il pass per la D1.

Una sfida intensa iniziata alle ore 9.30 e conclusasi alle ore 18.00, decisa al doppio supplementare dopo il 2-2 della fase di gioco regolare. Decisivo Fabiano Triscari che, con Maurilio Musarra, ha sferrato il colpo decisivo nel super doppio per un 3-2 che ha portato Rocca di Caprileone in paradiso.

Entusiasmo alle stelle per il presidente Maurizio Benenati e tutto il direttivo che hanno vissuto una giornata caldissima non solo dal punto di vista meteorologico. “Il grazie va a tutti – ha dichiarato Benenati in lacrime ancora una volta – allo staff, al direttivo, ai tifosi e sostenitori. Dopo aver vinto con i giovani il campionato regionale super green lo scorso anno, adesso è toccato ai veterani portare il alto il nome del nostro tennis club”.

Sono quindi i già citati Triscari e Musarra insieme a Boris Zingales, Antonio Ricciardello, Tonino Pizzino, Mario Senzio e Antonello Protopapa gli artefici di questa promozione conquistata a fari spenti, partendo da semplice matricola e guadagnata punto su punto fino a quello conclusivo.

“Lavoriamo già da oggi, ha concluso Maurizio Benenati – per il prossimo traguardo, consapevoli che quanto fatto nasce da una straordinaria determinazione sportiva unita ad una attenta programmazione che ci ha sempre contraddistinti”.