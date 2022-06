Sant’Agata di Militello, 16 bare in attesa di sepoltura. Interrogazione del gruppo “Un’altra Sant’Agata” sui loculi in costruzione

Sono 16 le bare depositate al cimitero di Sant’Agata di Militello e in attesa di sepoltura. I feretri sono collocati in due locali: nell’obitorio all’ingresso del cimitero, che ne contiene otto e nella cappella cimiteriale che ne contiene altri 8. Vista l’emergenza cronica di loculi al cimitero di Sant’Agata di Militello i consiglieri Salvatore Sanna, Francesca Alascia e Rosa Maria Franchina del gruppo consiliare indipendente “Un’altra Sant’Agata”, hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta al sindaco, al presidente del consiglio ed al segretario comunale.

L’atto ispettivo è stato presentato “dopo i reiterati viaggi all’ ufficio tecnico e le telefonate per sapere quando iniziassero gli agognati lavori, su sollecitazione dei cittadini, per la costruzione dei 40 loculi prefabbricati, data la grave emergenza igienico sanitaria, acclarata dall’ Asp, venutasi a determinare nei locali della cappella e della camera mortuaria del cimitero comunale, per la presenza di 16 feretri, che non sono stati tumulati proprio per l’assenza di loculi.” scrivono i consiglieri in una nota.

“Ieri mattina (24 giugno) abbiamo appreso che sono iniziati gli interventi per la costruzione dei 40 loculi, dopo essere stati posticipati più volte. Nel nostro atto ispettivo chiediamo al Sindaco di sapere, oltre all’inizio degli lavori, ormai ne siamo a conoscenza perché personalmente ci siamo recati al cimitero, poiché era slittata per l’ennesima volta (23 giugno) la presunta data annunciata dall’ufficio, perché abbia autorizzato la realizzazione di soli 40 loculi prefabbricati, a fronte dei 200 che pubblicamente durante un consiglio comunale aveva annunciato di costruire per ovviare la carenza dei loculi, nelle more della realizzazione del project financing.”

“I nostri defunti hanno diritto di avere una degna sepoltura – concludono i consiglieri indipendenti- esprimiamo comunque soddisfazione, perché con le nostre segnalazioni all’ufficio competente, nell’esercizio delle nostre funzioni, abbiamo dato una spinta propulsiva e ci auguriamo che i loculi siano presto ultimati, perché alcuni feretri attendono di essere tumulati dallo scorso gennaio.” I sottoscrittori dell’interrogazione date le incessanti richieste dei cittadini, chiedono anche di implementare sia i contenitori per la raccolta dei rifiuti, sia il numero dei dipendenti per garantire maggiore pulizia e sistemazione, per rendere più decoroso il sepolcreto comunale.