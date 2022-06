PNRR, oltre 2,5 milioni per Ucria, Raccuja e Floresta. I sindaci: “L’unione fa la forza”

L’unione fa la forza. Un detto che ora più che mai si adatta al lavoro svolto in sinergia dai comuni di Ucria (capofila), Raccuja e Floresta risultati assegnatari di un finanziamento di € 2.559.009,80.

In estrema sintesi, il progetto presentato ha come scopo quello di: “potenziare le destinazioni con l’obiettivo di promuovere nuove pratiche di fruizione dei luoghi della cultura e delle mete naturalistiche, facendo tesoro della storia; reinventare nuovi modi di produrre ed esplorare i territori, di connettere e di abitare gli spazi, alla luce delle conoscenze digitali e delle tendenze tecnologiche, per emergere e sedimentare nuove prospettive: questo è il bandolo da cui si dipana il filo d’oro che collega i borghi di Raccuja, Floresta e Ucria.”

“Una notizia che ci riempie d’orgoglio – dichiara il sindaco di Ucria Enzo Crisà -. Viene riconosciuto il lavoro svolto congiuntamente dalle nostre amministrazioni e uffici comunali, a favore di uno sviluppo che unisce tradizione culturale e innovazione tecnologica e che vuole essere, inoltre, un freno al fenomeno dello spopolamento dei nostri piccoli centri.”

Per il sindaco di Raccuja, Ivan Martella: ”Siamo riusciti a cogliere una delle opportunità più importanti del PNRR destinata ai borghi d’Italia. Questo progetto cambierà il volto ed il modo di vivere dei nostri borghi per i prossimi anni, offrirà importanti opportunità per le imprese del nostro territorio e favorirà la crescita occupazionale. Le parole chiave per il futuro saranno resilienza, sostenibilità, territorio e accoglienza.”

“Un risultato eccezionale – il commento del sindaco di Floresta Antonio Stroscio – inaspettato che premia le capacità delle Nostre amministrazioni e degli uffici. I nostri borghi saranno protagonisti nel rilanciare Cultura, Turismo ed Ecosostenibilità insieme alle imprese operanti nel territorio.”

Il bando è stato promosso dal Ministero dei Beni Culturali e punta alla riqualificazione dei borghi con i fondi del PNRR (Linea B).

Il progetto presentato dai tre Comuni non si limita alla sola realizzazione/riqualificazione di strutture quali: il Museo didattico della seta, per il comune di Raccuja; Restauro e adeguamento funzionale del Museo delle Antiche civiltà contadine, per il comune di Floresta; Realizzazione di una struttura geodetica nella piazzetta Santa Caterina, per il comune di Ucria, ma si estende alla promozione di attività culturali e turistiche come: Itinerario delle Tholos – cicloturismo; Pinacoteca Aperta – Luoghi che si raccontano, Nebrodi Experience – Dai laghi ai fiumi dalle dolci montagne ai borghi.

Infine, come vogliono evidenziare i tre amministratori, l’importo finanziato non comprende l’ulteriore quota di risorse a favore delle imprese insediate o che intendono insediarsi nei tre paesi selezionati, la quale sarà oggetto di separata procedura a gestione centralizzata del Ministero della Cultura.

Nei prossimi giorni si terrà una conferenza stampa di presentazione del progetto.