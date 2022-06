Alcara Li Fusi, sacro e profano nel “Muzzuni” e il rito di “cumpari pi San Giuvanni”

Da ieri e fino a domani Alcara Li Fusi sarà al centro della Sicilia per la festa del Muzzuni, è il rito pagano antichissimo dedicato alla Dea Demetra per propiziare il raccolto, ma assume altri significati, soprattutto di fede, perché cade – ed era ieri – la solennità di San Giovanni Battista. Si mangia, si beve e si balla nei vicoli e angoli più caratteristici del paese montano abbelliti di tutto punto propiziare la fertilità ed il raccolto. Sacro e profano che si mescolano tra loro con musiche e canti popolari, mentre ci si scambiano promesse e i compari si stringono le mani per rinsaldare i loro rapporti nel presente e nel futuro.