Il Team Capurro di Torregrotta sarà presente ai Campionati Mondiali di Massa Carrara

Il Team Capurro della A.S.D. Oshikawa-do di Torregrotta, dopo le ottime affermazioni agli ultimi campionati italiani della Federazione WTKA, svoltosi a Velletri (Roma) il 18 e 19 Giugno con i tre Atleti Emanuele Bavado (cat. -63 kg), Riccardo La Fauci (cat. +69 Kg) e Andrea Pino (cat. -69) si è assicurata la presenza ai campionati mondiali di ottobre.

I giovani atleti sono saliti sul gradino più alto del podio e si sono assicurati un posto In Nazionale e rappresenteranno l’Italia ai Campionati Mondiali, che si svolgeranno a Massa Carrara il prossimo ottobre.

I tre portacolori italiani parteciperanno nelle specialità di K1 Light, Light continius.

Molto soddisfatti il Coach M° Bruno Capurro, VII Dan Kenpo Karate, e il

Preparatore Atletico Dott.ssa Mariangela Liotta, III^ Dan Kenpo, che in questi giorni hanno intensificato il lavoro con due sedute giornaliere per preparare al meglio i tre atleti in vista del prossimo obiettivo agnostico.

Da sottolineare che per Andrea Pino sarà l’esordio nella specialità K1 (contatto

pieno).