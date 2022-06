Capo d’Orlando – Nuovo guasto a San Gregorio: si rompe tubo dell’acqua e spunta un “geyser” nella rotatoria del porto

Una nuova importante fuoriuscita d’acqua, da un tubo che scorre sotto la rotatoria che affianca il porto turistico “Capo d’Orlando Marina”.

Dopo quello accaduto un mese fa, questo pomeriggio un altro guasto alla condotta idrica ha interessato il territorio di San Gregorio, dove la rottura di un tubo ha causato una frattura nell’asfalto e portato allo schizzo dell’acqua stile “geyser”.

Gli operai del Comune paladino stanno per mettere in atto un intervento tampone, con un tappo e dei birilli segnaletici, ma l’ente conta di far fronte al problema già nella giornata di domani.