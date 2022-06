Barcellona PG – Villarosa: “il ministero si muove per l’ospedale Cutroni-Zodda”

“L’assessorato alla Salute Siciliano ha deciso di chiedere informazioni ufficiali all’ASP di Messina sulle problematiche presenti all’interno del Cutroni Zodda dopo la sua totale riapertura.” lo comunica il deputato nazionale Alessio Villarosa con una nota.

“Agli inizi di Giugno avevo interessato i due Sottosegretari del ministero della Salute, la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera e l’assessorato Siciliano guidato dall’Avv. Razza, affinché venissero accertate le cause, anche attraverso atti ispettivi, delle ormai croniche carenze di figure specialistiche all’interno del presidio barcellonese. La situazione rappresentata era molto preoccupante con interi reparti affidati all’impegno di soli 4/5 medici, nonostante della riapertura e delle problematiche si fosse a conoscenza già da diverso tempo.”

“La struttura del Sottosegretario Sileri ha quindi deciso di chiedere ufficialmente risposte all’assessore Razza che, a sua volta, proprio nella giornata di ieri le ha richieste al Commissario dell’ASP di Messina, Dr. Alagna.”

“Nonostante la procedura, leggermente insolita, spero che finalmente si possano ricevere risposte certe e da organi ufficiali, sulle problematiche che interessano il Cutroni Zodda e tutti i cittadini che, nonostante l’importante lavoro svolto dal personale presente, vengono esposti a un concreto rischio di non poter ricevere cure e prestazioni sanitarie in tempi rapidi e certi per colpa delle gravose carenze presenti all’interno del presidio già fortemente penalizzato dalle assurde scelte degli ultimi anni.” Conclude Villarosa.