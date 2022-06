Dagli ospedali, alla continuità assistenziale, alla medicina del territorio, alle case di comunità. le proposte della Cgil e dello Spi per una sanità pubblica al servizio dei cittadini. Di questo si è discusso oggi alla biblioteca comunale di Capo d’Orlando. Obiettivo della Cgil ufficializzare un “Patto per la salute sui Nebrodi”, focalizzando l’attenzione sulle criticità legate ai pronto soccorso e alle ambulanze non medicalizzate e coinvolgere i comuni.