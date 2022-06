Capo d’Orlando, scontro tra moto e furgoncino. Centauro catapultato sul tetto della vettura

Scontro tra una moto di grossa cilindrata ed un furgoncino si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla via Consolare Antica a Capo d’Orlando.

Nell’impatto ad avere la peggio è stato il centauro, che per l’urto è stato disarcionato dalla moto e sbalzato sopra il tetto della vettura.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno prima messo in sicurezza e lo hanno poi condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello. Sembra che il centauro, non abbia fortunatamente riportato gravi ferite.

Sul posto per i rilievi gli agenti della Municipale orlandina, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente e i carabinieri della locale stazione in supporto. I mezzi sono stati subito rimossi e la viabilità non ha subito particolari rallentamenti.