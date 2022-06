Alcara Li Fusi si appresta ad ospitare visitatori e turisti per la festa del Muzzuni, rito pagano antichissimo dedicato alla Dea Demetra per propiziare il raccolto. Vicoli e angoli più caratteristici del paese montano si abbelliscono per propiziare la fertilità ed il raccolto, ma è anche occasione, per la ricorrenza di San Giovanni, per le strette di mano di cumpari. Sacro e profano che si mescolano tra loro con musiche e canti popolari.