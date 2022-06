Settimana alle Eolie in catamarano per Michelle Hunziker e le amiche: base al porto di Capo d’Orlando

Per il secondo anno di fila Michelle Hunziker sceglie la Sicilia, ed in particolare le Isole Eolie, per le sue vacanze estive.

“Dove ci sono i vulcani – scrive la showgirl nella didascalia di una splendida foto in cui posa in topless davanti ad una suggestiva scogliera –, la terra, a mio parere sprigiona un’energia molto potente…mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento perpetuo …i punti dove l’acqua si scalda notevolmente mi cullano e mi riportano in uno stato di equilibrio bellissimo….La natura è meravigliosa….❤️”

Dopo la vacanza in Sardegna con la sua nuova fiamma, il chirurgo Giovanni Angiolini, la nota showgirl è partita sabato scorso, insieme ad alcune amiche, alla volta dell’arcipelago eoliano. Il catamarano a bordo del quale si trova la ex moglie di Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi è salpato dal porto di Capo d’Orlando e adesso si trova in rada a Panarea.

Proprio al famoso Hotel Raya di Panarea il gruppo ha trascorso la serata di ieri, come raccontano le stories Instagram di Michelle Hunziker.

Lo scorso anno (qui la notizia) Michelle Hunziker aveva scelto lo stesso periodo – fine giugno -, per la sua vacanza in catamarano alle Eolie.

Una pubblicità importante anche per le realtà della zona tirrenica dei Nebrodi e per il porto paladino, che negli anni scorsi ha ospitato personaggi come il cantante romano Antonello Venditti, la showgirl argentina Cecilia Rodriguez e l’ex portiere del Bayern e della nazionale tedesca, Oliver Kahn.