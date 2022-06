Sarà una settimana caldissima in Sicilia: temperature oltre i 40 gradi a partire da giovedì

Stamattina alle 11:13 i raggi del sole hanno colpito perpendicolarmente il Tropico del Cancro: si tratta del momento in cui la Terra raggiunge la massima inclinazione rispetto al Sole e che determina il solstizio d’estate 2022, ossia l’avvio ufficiale dell’estate astronomica. Oggi è anche la giornata più lunga dell’anno, con una durata di 15 ore e 14 minuti: “Il Sole è sorto alle 5.37 e tramonterà alle 20.51”.

Anche se già da settimane le temperature sono da estate piena, in realtà fino a ieri eravamo ufficialmente ancora in primavera: già ieri però aveva fatto la sua comparsa sulla penisola l’anticiclone africano, che nei giorni scorsi ha determinato numerosi record di caldo tra Spagna e Francia. Il campo di alta pressione si sposta gradualmente sul Mediterraneo centrale ed entro giovedì si collocherà sulle regioni meridionali.

Si preannuncia dunque una settimana di caldo intenso in Sicilia, con temperature che supereranno i 40°. L’anticiclone è infatti accompagnato da una massa d’aria rovente, che sull’isola determinerà condizioni più stabili e soleggiate: in arrivo aria via via più calda fino a sabato, quando, se i modelli saranno confermati, in Sicilia le temperature potrebbero superare i 42°.

E oltre all’afa e al caldo di giorno dovremo fare i conti pure con le notti tropicali, con minime anche oltre i 25°C.