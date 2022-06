Sant’Agata di Militello, i “Glitch” e la passione per il rock: successo per il loro primo inedito

Gruppo indipendente santagatese, etichetta discografica “Glitch Label”, i “Glitch”, raccontano la loro energia vitale che si muove sui 4/4 da questo angolo di provincia già a partire da loro nome che letteralmente significa “improvviso aumento di tensione derivante da un guasto”.

Fenomeno ben conosciuto da appassionati di videogame e musica sperimentale, che sfruttano l’errore dell’onda, per entrare in luoghi e funzioni del gioco, altrimenti inesplorati o per farne estetica musicale. Un progetto nuovo che si affaccia nel panorama della musica rock con il primo singolo inedito pubblicato meno di un mese fa e che ha già incassato migliaia di ascolti. Ecco la nostra intervista.

Foto di Domenico Turrisi