I fiori freschi e la lana, giovani e anziani, tutti insieme per un unico obiettivo. Questo è il segreto dell’infiorata di Braidi, frazione di Montalbano Elicona. E’ diventato ormai un punto fermo per il territorio, progettato nei mesi precedenti, con la ricerca dei materiali, i disegni ed il progetto vero e proprio. Quest’anno il nastro inaugurale sarà tagliato dall’avvocato Nino Todaro che da pochi giorni ed in qualità di sindaco, si è insediato al comune di Montalbano Elicona.