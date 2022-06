Milazzo – Ordinanza per regolamentare il Borgo in estate. Ecco tutti i divieti di transito e sosta

Nuova regolamentazione della viabilità al Borgo, con l’introduzione di alcuni divieti di sosta per ridurre gli effetti negativi della circolazione viaria ma anche assicurare la possibilità del parcheggio ai residenti ed ai titolari di attività commerciali.

Con ordinanza sindacale si è così deciso di istituire innanzitutto il divieto di transito veicolare in via Duomo Antico, fatta eccezione per autorizzati e residenti nelle seguenti vie: Duomo Antico, Trincera, Salita Castello, Montecastro, Immacolata, Vico Del Re, Vico I Castello, Vico II Castello, Vico Composto, Dei Castriciani.

Il divieto di sosta riguarderà invece le seguenti strade: Via Impallomeni (lato Est), tratto compreso dal civico 22 al civico n. 40; Via Impallomeni (lato Ovest), tratto compreso dal civico n. 53 al fronte civico n 24; Via Salita San Francesco (lato Est), tratto compreso dall’intersezione con via Del Quartiere all’intersezione con Piazzale San Francesco; Via D’amico Rodriguez (lato Est),Tratto compreso dal civico n 44 all’intersezione con Piazzale San Francesco; Via San Domenico (lato Est) tratto compreso dal civico n. 2 al civico n. 34; Via San Giuseppe (lato Est) tratto compreso dal civico n. 6 al civico n. 42, Via San Giuseppe (lato Ovest) tratto compreso dal civico n. 75 all’intersezione con la via Cambria; Via Papa Giovanni XXIII (lato Est) , tratto compreso dall’intersezione con la via Cambria al civico n. 60; Via Montecastro (lato Ovest), tratto compreso dal civico n. 39 al civico n 1; Via Immacolata (lato Sud), tratto compreso tra il civico n. 5 e il il civico n 3, per un totale di n. 4 stalli; Via Trincera, tratto compreso tra il civico n. 4 e l’intersezione con vico II Castello.

Anche qui la sosta sarà consentita ai soggetti autorizzati in possesso del permesso alla sosta esclusivamente negli spazi indicati in queste vie e in particolare ai residenti anagrafici, in possesso di autovettura in proprietà; strutture alberghiere sprovviste di parcheggi di proprietà, in numero di permessi pari a due per albergo e un permesso per le restanti strutture ricettive, ai titolari di attività commerciali, artigianale e lo professionale, in possesso di autovettura di proprietà.

Previsto anche il rilascio di permesso breve in occasione di manifestazioni o eventi per utenti che per particolari necessità devono sostare.

L’istanza per il rilascio del ‘Pass” dovrà essere inoltrata presso la piattaforma presente sul sito istituzionale del Comune di Milazzo nella sezione siti tematici “piattaforma permessi sosta, CUDE e ZTL” accedendo con le proprie credenziali al fine dell’ottenimento dell’autorizzazione della sosta Online.

Il permesso avrà validità massima di anni uno con possibilità di rinnovo annuale, entro il 28 febbraio di ogni anno, autocertificando la permanenza dei requisiti al Comando di Polizia Locale di Milazzo.