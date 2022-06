Milazzo – Campionato regionale di fotografia subacquea, trionfano Carmelo Isgrò e Mariasole Bianco

Sono Carmelo Isgrò e Mariasole Bianco i vincitori del Campionato regionale siciliano di Fotografia subacquea 2022 (categoria compatta) che si è svolto sabato 18 giugno nelle acque dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo.

La competizione fa parte della manifestazione denominata “Capo Milazzo FotoSub Cup 2022” ed è organizzata dal Capo Milazzo Diving Center.

Il noto biologo milazzese ha conquistato la vittoria con tre foto (che troverete in allegato): una “macro”, ovvero una foto ravvicinata al ventaglio di un polichete, una “foto pesce” in cui è stata immortalata una delle maestose cernie dell’AMP Capo Milazzo ed una “foto Ambiente con modella”. La subacquea colta dall’obiettivo di Isgrò è la nota biologa Mariasole Bianco, divulgatrice scientifica televisiva.

A legare Carmelo Isgrò e Mariasole Bianco è un’amicizia di lungo corso, che è nata e si è rinsaldata grazie al comune amore per il mare e alle numerose battaglie in sua difesa.

“La notizia di questa vittoria è arrivata in occasione di un anniversario per me molto particolare. Cinque anni fa – dichiara Carmelo Isgrò – il capodoglio Siso rimaneva impigliato nella rete sino a morire. Sono tanti i ricordi che mi legano a questo momento e che riaffiorano spesso nelle mie giornate. L’unica consolazione è sperare che nulla di ciò che è successo sia stato invano. Siso deve essere esempio e speranza per tutti, come le foto con cui io e Mariasole abbiamo partecipato al Campionato regionale di fotografia subacquea, che ci ricordano come le bellezze dei nostri fondali vadano ammirate e preservate”.