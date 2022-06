Capo d’Orlando – Rifiuti abbandonati per strada in contrada Masseria

L’emergenza rifiuti sta colpendo in questo momento in modo abbastanza drammatico la Sicilia, data la chiusura della discarica di Trapani, dove conferiva gran parte dell’indifferenziata prodotta in provincia di Messina.

Non bastasse questo, a Capo d’Orlando alcuni incivili hanno pensato bene di buttare la spazzatura direttamente in strada.

In contrada Masseria, come ci segnalano alcuni residenti, diversi sacchi di immondizia hanno cosparso la strada che porta verso la pista dei go-kart. Non è la prima volta che capita. Le foto scattate, e qui riportate, risalgono infatti a giorni differenti.

Si spera che si possa fare qualcosa per combattere questi incivili.